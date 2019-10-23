Kurşunladıktan sonra otobüse binerek kaçmıştı! Yakalandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi´nde meydana geldi. Seyir halindeki 07 ADF 729 plakalı otomobilde bulunan Y.A., G.A. ve sürücü N.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., yanındaki tabancayı çıkararak sürücü N.G.´ye ateş etti. N.G.´nin durdurduğu otomobilden inen Y.A., araç dışından da N.G.´ye 2 el ateş etti.

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Bu sırada elindeki tabancayı da yanına alan Y.A., yolun karşısındaki duraktan otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.G.´yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Görgü tanıklarının şüpheli Y.A.´nın otobüse bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri otobüsü aramaya başladı. Polislerin kendisini aradığını anlayan Y.A., Teomanpaşa Mahallesi´nde otobüsten inerek yaya kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden ayrılan G.A. ise N.G.´yi görmek için hastaneye gidince polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak´taki bir binanın bodrum katına indi. Burada saklanan Y.A.´yı yakalayıp gözaltına alan polis ekibi, olayda kullanılan tabancayı da aynı binanın çatı katında buldu. Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA