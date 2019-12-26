Kurtarılan bisikletçi, ölmemek için 400 metre sürünmüş

Konya’da cumartesi günü antrenman için çıktığı dağda baygınlık geçirince 3 saat mahsur kalan ve askeri helikopterle kurtarılan dağ bisikletçisi Muhammet Emin Boydak’ın (21), 400 metre sürünerek, sesini duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yaşadıklarını anlatan Boydak, “Uyandığımda hareket edemiyordum. Bağırdım ama sesimi duyuramadım. Öleceğimi düşündüm ve yuvarlanarak arkadaşlarımın yanına gitmeye çalıştım. Arkadaşlarım beni bulduklarında takatim yoktu” dedi.

AÇLIKTAN VE YORGUNLUKTAN BAYILDI

Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi olan dağ bisikletçisi Muhammet Emin Boydak, cumartesi günü ev arkadaşları Osman Karagülle, İsa Kınacı, Burak Küpeli ve Kerim Dündar ile antrenman için Selçuklu ilçesine bağlı Yükselen Mahallesi’nde bulunan Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alana gitti.

Burada bir süre antrenman yapan Boydak, arkadaşlarının yanından ayrılarak dağın zirvesine tırmandı. Bir süre sonra açlıktan ve yorgunluktan bayılan Boydak’tan 3 saat boyunca haber alınamadı. Kendine geldiğinde bitkin olduğunu belirten Muhammet Emin Boydak, arkadaşlarına sesini duyurabilmek için 400 metre zirveden aşağı doğru süründü.

3 saatin sonunda arkadaşları tarafından baygın bulunan Boydak, yardıma gelen görevlilerin ilk müdahalesinin ardından 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerince helikopterle dağdan kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

1 gün boyunca hastanede tutulan Boydak, daha sonra taburcu edildi.

‘ÖLECEĞİMİ ANLAYINCA SÜRÜNDÜM’

Arkadaşlarına sesini duyurabilmek için yüzlerce metre süründüğünü dile getiren Muhammet Emin Boydak, “Antrenman için daha önceden de gittiğimiz bir yerdi. Öğleye doğru telefonumun şebekesi çeksin, diye dağa doğru tırmandım hem de gezinti amaçlı dolaşmak istedim. Zirveye gittiğimde, yorgunluk oluştu. Sabah kahvaltı da yapmamıştım. Açlıktan ve yorgunluktan dolayı bir baygınlık geçirdim. 3 saat orada öylece kalmışım. Uyandığımda yürüyecek, ayağa kalkacak halim yoktu” ifadesini kullandı.

Arkadaşlarının sesini duyduğunu fakat yorgun olduğu için onlara seslenemediğini belirten Boydak, “Birkaç kez olduğum yerde bağırdım ama sesimi duyuramadım. Sesimi duyuramayınca öleceğimi düşündüm. Olduğum yerden aşağı doğru sürünerek kendimi bıraktım. Arkadaşlarıma yaklaşmak istedim. Kendimi yuvarlayarak aşağı indim sonra arkadaşlarımın sesini duydum. Son gücümle birkaç kez daha bağırabildim. Sonra onlar da beni duyduklarını fark ettim” dedi.

Boydak ayrıca:

“Arkadaşlarım kıyafetlerini çıkarıp benim üzerime örttüler ve donmaktan kurtuldum. Çünkü soğuktan titriyordum. Arkadaşlarımın beni aramasından dolayı çok mutlu oldum.”

‘DAĞ BİSİKLETÇİLERİNE ÖNEM VERİLMİYOR’

Lisanslı olan ve profesyonel olarak yarışlara katılan Muhammet Emin Boydak, “Dağ bisikletçilerinin Türkiye genelinde büyük sorunu var. Dağ bisikletçiliğine pek fazla önem verilmiyor. Antrenman yapmak istediğimiz zaman gidiyoruz, kendi bulduğumuz rotalarda çalıyoruz. Bunlar da herhangi bir resmiyeti olmayan kişisel geziler halinde oluyor. Geçtiğimiz aylarda yine bir arkadaşımız bir dağlık alanda virajı alamayıp kayarak düşmüş ve kolu kırılmıştı. Telefonlar çekmediğinden dolayı da çok geç ulaşılmıştı. Federasyon tarafından dağ bisikletine önem verilmesini, parkurların yapılmasını isteriz” diye konuştu. (DHA)