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Kurtarmak istediler ama…

Bursa İznik'te yağmur giderine düşen yavru kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri gidere basınçlı su sıktı. Suyun etkisiyle giderden çıkan kedinin nefes almadığını fark eden ekipler kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Müdahalelere tepki vermeyen yavru yakındaki bir veterinere götürüldü ama yapılacak bir şey kalmamıştı. Yavru kedinin ölümü ekiplerine ve vatandaşlara büyük üzüntü yaşattı.

Halil ATAŞ / Bursa
10:56 -
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Olay Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi sokakta yaşandı. Y.B.’ye ait 3 katlı binanın önünden geçmekte olan İlyas Ata, kaldırım altında bulunan yağmur giderinden kedi sesi geldiğini farketti. Ata, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre sesin nereden geldiğini araştırdı. Yağmur giderinde olduğu tespit edilen kedi yavrusunu kurtarmak için işe koyulan ekipler, binanın ikinci kartındaki gider borularını söktü ancak kedi orada bulunamadı.

Kediyi sıkışıtığı yerden çıkarmak için basınçlı su kullanıldı

BASINÇLI SU SIKILDI

Kedinin betonla kaplı temelin altından geçen hattın içinde olduğu tespit edildi. Beton çok kalın olunca kırılamadı. Ekipler, bunun üzerine gider borusuna içeriye doğru hava bastı. Bu yöntem de başarılı olmadı. Bu kez hortum ile basınçlı su sıkıldı. Yavru kedi, dakikalar sonra basınçlı suyun kuvveti ile kaldırımdaki tahliye borusundan dışarıya fırladı.

Anne kedi yavrusunun düştüğü yerden biran olsun ayrılmadı

YAVRU KEDİ KURTARILAMADI

Su yuttuğu anlaşılan yavru kediye hemen kalp masajı yapıldı. Bu yöntem başarılı olmayınca, yavru kedi aynı sokakta bulunan veteriner hekim Mehmet Sayılır’a götürüldü. Veteriner hekimin “Çok geç ölmüş” cevabını alan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

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