Kurtarmak istediler ama…

Olay Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi sokakta yaşandı. Y.B.’ye ait 3 katlı binanın önünden geçmekte olan İlyas Ata, kaldırım altında bulunan yağmur giderinden kedi sesi geldiğini farketti. Ata, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre sesin nereden geldiğini araştırdı. Yağmur giderinde olduğu tespit edilen kedi yavrusunu kurtarmak için işe koyulan ekipler, binanın ikinci kartındaki gider borularını söktü ancak kedi orada bulunamadı.

BASINÇLI SU SIKILDI

Kedinin betonla kaplı temelin altından geçen hattın içinde olduğu tespit edildi. Beton çok kalın olunca kırılamadı. Ekipler, bunun üzerine gider borusuna içeriye doğru hava bastı. Bu yöntem de başarılı olmadı. Bu kez hortum ile basınçlı su sıkıldı. Yavru kedi, dakikalar sonra basınçlı suyun kuvveti ile kaldırımdaki tahliye borusundan dışarıya fırladı.

YAVRU KEDİ KURTARILAMADI

Su yuttuğu anlaşılan yavru kediye hemen kalp masajı yapıldı. Bu yöntem başarılı olmayınca, yavru kedi aynı sokakta bulunan veteriner hekim Mehmet Sayılır’a götürüldü. Veteriner hekimin “Çok geç ölmüş” cevabını alan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.