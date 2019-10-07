Kurtulmuş: Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız

Kurtulmuş, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye için Suriye’nin kuzeyindeki her gelişmenin hayati önemde bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinden gelecek bütün terör saldırılarına karşı koyacağını ve orada PYD/YPG gibi hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade etmeyeceğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“İŞİN SON SAFHASINA GELİNDİ”

“Bu görüşleri her platformda söyledik. Kararlılıkla dile getirdik. ABD birçok alanda müttefikimiz olan bir ülke. Tezlerimizi siyasi ve askeri olarak anlatmaya gayret ettik. İstedik ki terör örgütlerinin buradan temizlenmesini müştereken yapalım. Sonunda bu tezlerimizdeki kararlılığımızı göstermek için Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde ‘artık sabrımız taşıyor, bir an evvel operasyonlara başlanacaktır’ dedi. Bunlar söylenirken diğer taraftan ABD’liler ile müzakereler yapıldı. İşin son safhasına gelindi.”

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“HANGİ SİLAHLARININ NEREDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞ”

Kurtulmuş, Türkiye’nin niyetinin son derece açık olduğunu ve asla işgal niyetinde olmadıklarını ifade ederek, “Suriye’deki hiçbir etnik grup lehine diğerinin aleyhine varlık göstermeyeceğiz. Bizim temel hedefimiz, Suriye’nin, Suriye halkının özgürce yaşayabileceği şekilde dizayn edilmesi, demokratik bir Suriye sürecinin önünün açılmasıdır. Bunun ilk adımı da terör örgütlerinin Suriye’den defedilmesidir.” diye konuştu.

“BU SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ”

Güvenli bölge sayesinde Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmelerine imkan sağlanacağına dikkati çeken Kurtulmuş, olası operasyonla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle bu savaşı biz kazanacağız. Tabii ki PKK/PYD terör örgütünün çok üstün silahlarla donatılmış olması ciddi bir risktir. Ama bunların hepsinin hesapları yapılıyor. Hangi silahlarının nerede bulunduğu istihbarat birimleri tarafından tespit edilmiştir. Riskleri mümkünse ortadan kaldırmak ya da en aza indirerek bu harekatın yapılacağından milletimiz emin olsun.”

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“TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI SÖZ KONUSU”

Kurtulmuş, PYD/YPG’ye binlerce tır silah veren ABD’nin bu silahları toplamadan bölgeden çıktığını aktardı. Türkiye’nin kararlı tutumu ve sahadaki varlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımlarının, ABD’lilerin tercihini Türkiye’den yana koymasını sağladığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“ABD’nin, Trump’ın tweetiyle geldiği noktaya kolay gelinmedi. Türkiye’nin kararlılığı söz konusu. S-400’deki baskıları hatırlayın. Bütün bunların hiçbirisinden geri adım atılmadı. Türkiye bağımsızlığından taviz vermeden, kendi milli menfaatleri çizgisinde devam etti. ABD’liler bugün bu noktaya geldi. Şimdi ‘çekiliyoruz’ diyor. Ancak terör örgütlerine verdikleri silahlar orada duruyor. İnşallah o silahları kullanma imkanı olmadan, oradaki terör örgütleri yok edilecektir. Biz bu süreçte kararlılığımızı sürdürdükçe F-35 meselesinde de geri adım olabilecektir.”

“PARTİLER MİLLİ MESELELERDE ORTAK NOKTADA DURABİLMELİ”

Kurtulmuş, TBMM’deki partilerin tamamının terörle arasına aşılmaz duvarlar koyması gerektiğini dile getirerek, “Farklı olabiliriz, partiler herhangi bir konuda taban tabana zıt düşünebilir ama milli meselelerde ortak noktada durabilmeli. Bu Türkiye’yi güçlendirebilir ve siyaseti normalleştirebilir. Cumhurbaşkanımızın Meclis açılışındaki konuşması da buna işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye İttifakı” düşüncesinin Cumhur İttifakı’nın alternatifi ya da tamamlayıcısı olmadığına işaret eden Kurtulmuş, bunun Türkiye’nin gelecek ufkuyla ilgili farklı partiler ve siyasi görüşler nasıl ortak paydada bir araya getirilebilir arayışı olduğuna değindi.

“BARIŞ PINARLARI SURİYE’NİN HER YERİNDE AKACAKTIR”

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şu cevabı verdi:

“Türkiye’nin şu anda yaptığı bir operasyondur. Yoksa iki devlet savaşa giriyor değil. Orada bir terör örgütü var. Genel olarak bizim terörle vermiş olduğumuz bir savaş var. Bu operasyon tarihe altın harflerle yazılacak. Buradan biz kazançlı çıkacağız. Bunu mutlaka biz kazanacağız. Barış pınarları Suriye’nin her yerinde akacaktır diye ümit ediyorum. Türkiye’nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok. Türkiye hiçbir devletle savaşa girmiyor, terör örgütleriyle topyekun mücadele çerçevesinde Barış Pınarı operasyonunu gerçekleştiriyor. Bu operasyonu da başarıyla kazanacaktır.” AA