Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüyordu. Yakalandı

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bir imalathanede kurusıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskın yapılan atölyede silah yapımında kullanılan bazı parçalar ve malzemeler ele geçirildi.

ARACINDAN 6 TABANCA, 39 FİŞEK ÇIKTI

Şüpheli Abuzer Burak A. gözaltına alındı. Aramaların devamında, şüphelinin otomobilinin ön kaputu açıldı. Motor bölümünün yanında bir poşet bulan ekipler, namlusu sökülmüş 6 tabanca, 8 yiv setli ağzı açık namlu, 39 fişek, 5 horoz tertibatı ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abuzer Burak A. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GERÇEK SİLAHA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Kurusıkı tabancanın namlusu tornayla genişletiliyor ve ısıya dayanıklı hale getiriliyor. Kurusıkı merminin uç kısmına da bilye yerleştiriliyor. Kurusıkı silahın hammaddesi Zamak adı verilen yumuşak metaldir. Isıya tabii tutulduğunda erir. Gerçek mermi yerini özel hazırlanmış mermiler kullanılır. Kurusıkı silahın şarjör yuvasına, gerçek bir silahın şarjörü girmez. Silahı ateşlerken ölüm ya da yaralanmaya neden olabilir.