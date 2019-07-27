Kuşadası’nda ortalık karıştı! Polis bir mahalleyi kapattı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta yaşayan ve polis tarafından henüz kimliği açıklanmayan bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi S.Y. ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışma sırasında kimliği henüz açıklanmayan genç 25 yaşındaki S.Y.’yi bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

S.Y.’nin öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri ve ailesi olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden S.Y., Kuşadası Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen ve ismi polis tarafından açıklanmayan diğer roman genç ise olayın hemen ardından gözaltına alındı.

Mahalleye giriş ve çıkışları kapatıldı

Cinayette hayatını kaybeden ve Kuşadası Belediyesi'ndeşoför olarak çalışan S.Y.'nin Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı H.Y.'nin oğlu olduğu belirlendi. Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi'nde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polis ekipleri ayrıca, Kuşadası Devlet Hastanesi önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

AYDIN (İHA)