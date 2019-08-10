Kuşadası’nda Uğur Dündar belgeselinin galası yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yönetmen Gökmen Ulu ile belgeselin anlatıcıları arasında yer alan Uğur Dündar'ın yakın dostu Orhan Baykal'a teşekkür plaketi verdi. Gösterimin ardından kısa bir konuşma yapan Günel, Uğur Dündar'ın yaşamını doğrulara adamış bir gazeteci ve yazar olduğunu belirterek, “ Öncelikle filmin yönetmeni Gökmen Ulu'yu böyle bir işe imza attığı için tebrik etmek istiyorum. Uğur Dündar çocukluğumdan beri takip ettiğim dürüst bir gazetecidir. Bize her zaman doğru haberi veren nadir gazetecilerdendir. Bizleri kırmayıp bugün aramızda bulunduğu için kendisine çok teşekkür ederim” dedi. Dündar da Kuşadası'nda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek davetlerinden dolayı Günel'e teşekkür etti.

“KORKMADAN HEP DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM”

Doğruları haberleştirmeye devam edeceğini belirten Dündar, “Sizlere 50 yıl boyunca her zaman doğruları aktarmaya çalıştım. Arkasında durmayacağım hiçbir iş olmadı. Bundan sonraki yaşamımda da kimseden korkmadan hep doğruları söyleyeceğim“ dedi. Dündar'ın, “Sizlere, Ege'nin evladı, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in selamını getirdim” sözleri büyük alkış aldı. Dündar, aynı yaşta olduğu çocukluk arkadaşı Müjdat Gezen'le arasında geçen “Kim daha yaşlı” atışmasını burada da sürdürdü. Dündar'ın, “400 yıl önce buKervansaray'da ilk oyununu sergileyen Müjdat Gezen'in de selamı var” sözleri gülümsetti.

BELGESELİN HALKLA BULUŞMASI DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanı Günel, Uğur Dündar'a teşekkür plaketi sundu. Etkinliğin finalinde vatandaşlar Uğur Dündar'ın etrafını sararak sevgi gösterdi. Dündar, sevgi yumağı arasında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekildi. Gökmen Ulu'nun ticari bir amaç gütmeden yaptığı ve halka ücretsiz olarak sunulan belgeselin gösterimleri 15 Ağustos Perşembe Çeşme Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu, 16 Ağustos Cuma Bodrum Dibeklihan Sanat Köyü, 30 Ağustos Cuma Çanakkale Özgürlük Parkı, 31 Ağustos Cumartesi Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 21:00'de başlayacak.