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Küstah açıklamanın ardında Trump’a tepkiler çığ gibi büyüdü!

Türkiye'nin Suriye'deki PKK unsurlarına yapmayı planladığı operasyon öncesinde Türk ekonomisini yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sozcu.com.tr
19:37 -
Haberler Gündem
Küstah açıklamanın ardında Trump’a tepkiler çığ gibi büyüdü!

Trump’ın tehdidi sonrasında vatandaşlar ilk olarak sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Trump’ın küstah tehditleri sonrası duayen gazeteci Uğur Dündar, “Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye’yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum. Hepimiz T.C.yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!” dedi.

Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın da Trump’a, “Yavaş, sakin ol şampiyon” diyerek tepki gösterdi.

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ABD aydın operasyon PKK sosyal medya Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye tweet Uğur Dündar
Son güncelleme: 19:46 07.10.2019
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