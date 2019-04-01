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Kütahya’da 31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan isim belli oldu… İşte Kütahya’da partilerin oy oranı…

Kütahya'da 31 Mart Yerel Seçimleri'ni MHP'li Alim Işık kazandı. MHP ve AKP kentteki tüm ilçeleri kazandı. İşte Kütahya'da yerel seçim sonuçları...

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Kütahya’da 31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan isim belli oldu… İşte Kütahya’da partilerin oy oranı…

Kütahya’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ipi göğüsleyen isim Alim Işık oldu. Toplam 110 bin seçmenin sandığa gittiği Kütahya’da MHP’li Alim Işık, yüzde 38,20’lik bir oy aldı. AKP ve MHP burada ittifaka gitmedi. İkinci sıradaki parti ise AKP oldu. AKP’nin adayı Ahmet Sami Kutlu, yüzde 32,27’lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. CHP’nin adayı Eyüp Kahveci ise yüzde 25,86’lık bir oy oranına sahip oldu.

Merkez, Domaniç, Aslanapa ilçelerinde MHP en çok oyu alan parti oldu. Dumlupınar, Altıntaş, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar, Simav, Hisarcık, Emet ve Tavşanlı’da ise birinci sıradaki parti AKP oldu.

Kütahya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Alim Işık MHP MHP 41.094 % 38,20
Ahmet Sami Kutlu AK Parti AK Parti 34.720 % 32,27
Eyüp Kahveci CHP CHP 27.822 % 25,86
Aynur Sezer İyi Parti İyi Parti 1.589 % 1,48
Ömer Faruk Evren Saadet Partisi Saadet Partisi 1.423 % 1,32
DP DP 400 % 0,37
Diğer Diğer 305 % 0,28
DSP DSP 92 % 0,09
BTP BTP 74 % 0,07
TKP TKP 57 % 0,05
Kütahya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 133.331%45,36
MHP MHP 73.434%24,99
CHP CHP 39.783%13,54
İyi Parti İyi Parti 21.910%7,45
Saadet Partisi Saadet Partisi 15.795%5,37
DP DP 5.730%1,95
BBP BBP 1.940%0,66
Diğer Diğer 1.008%0,34
BTP BTP 568%0,19
DSP DSP 291%0,10
Vatan Partisi Vatan Partisi 122%0,04

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