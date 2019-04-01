Kütahya’da 31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan isim belli oldu… İşte Kütahya’da partilerin oy oranı…

Kütahya’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ipi göğüsleyen isim Alim Işık oldu. Toplam 110 bin seçmenin sandığa gittiği Kütahya’da MHP’li Alim Işık, yüzde 38,20’lik bir oy aldı. AKP ve MHP burada ittifaka gitmedi. İkinci sıradaki parti ise AKP oldu. AKP’nin adayı Ahmet Sami Kutlu, yüzde 32,27’lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. CHP’nin adayı Eyüp Kahveci ise yüzde 25,86’lık bir oy oranına sahip oldu.

Merkez, Domaniç, Aslanapa ilçelerinde MHP en çok oyu alan parti oldu. Dumlupınar, Altıntaş, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar, Simav, Hisarcık, Emet ve Tavşanlı’da ise birinci sıradaki parti AKP oldu.