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Kütahya’da zehirlenen 10 köpek öldü

Ankara'da gerçekleştirilen hayvan katliamının ardından bir acı haber de Kütahya'dan geldi. Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

17:49 -
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Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin’in (34) yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Büyük üzüntü yaşayan Çetin, durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyenleri bulmak için çalışma başlattı.

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“KÖPEKLERİM BENİM HER ŞEYİMDİ”

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Hüsnü Çetin, “Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlara 5 yıldır gözüm gibi bakıyordum. Güzellik yarışmalarına hazırlayıp, dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor. Maddi zararım ise yaklaşık 100 bin lira civarında ama bana servet verseler o köpekleri vermezdim. Onları Allah yarattı, onların canını alamazsın. Benim köpeklerimin yemeğinden yiyen başka köpeklerin de öldüğünü duydum” dedi.

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ANKARA’DA 16 KÖPEK TELEF OLMUŞTU

Ankara’da da geçtiğimiz günlerde Batıkent’te çok sayıda sokak köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.  DHA

Son güncelleme: android-time 18:01 11.04.2019
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