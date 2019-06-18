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Kuzenlerin silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Hatay’da evde buldukları tabancayla oynayan iki kuzenden biri hayatını kaybetti biri ağır yaralandı.

01:32 -
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Kuzenlerin silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Ürgenpaşa Mahallesi 36. Sokak’ta meydana geldi. Teyze çocukları olan Ç.S. (13) ile A.S.A. (16), evde buldukları tabancayla oynamaya başladılar. Çocukların oynadığı tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İddiaya göre olayın şokuyla kendisine yöneltilttiği tabancanın bir kez daha tetiğine basan A.S.A. ise ağır yaralandı.

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Silah seslerinin duyulmasıyla mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç.S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan A.S.A. ise Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından Ç.S.'nin cesedi Mustafa Kemal Üniversitesi morguna kaldırıldı. Acı haberle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 01:35 18.06.2019
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