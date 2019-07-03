KYK borçları silinecek mi? KYK borcu için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu!

Öğrencilik döneminde öğrenim kredisi alanlar KYK borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Borcu olan 342 bin 282 kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TBMM’ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK’ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

“Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır.”

Kanun gerekçesi olarak da şu ifadelere yer verildi:

“Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır.”

Söz konusu kanun teklifinin tam metni şu şekilde;





KYK BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir.

Öğrenim hayatında KYK’nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama’yı seçmeniz gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB’in içerisinde bulunan “internet vergi dairesi” adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

İkinci adımda ise, “Borç Erteleme Talep Türü”nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

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