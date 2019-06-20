Lahey Büyükelçisi eski AKP’li Dişli’nin ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor. Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, eski tümgeneral Mehmet Dişli ve eski korgeneral İlhan Talu'nun da olduğu 16 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Lahey Büyük Elçisi olarak atanan Şaban Dişli’nin de ağabeyi.

Kurucu üyesi olduğu AKP içinde önemli görevlerde yer alan Şaban Dişli son olarak Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ağabeyi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve AKP içinde yaşanan rahatsızlığın ardından parti dışı bırakılan Şaban Dişli, 19 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden istifa etti. Dişli istifasından bir yıl sonra, 7 Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyükelçi olarak atandı.