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Lastik değiştirmek için durunca…

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir TIR, emniyet şeridinde duran başka bir TIR'a çarptıktan sonra yandı.

10:09 -
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine giden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı TIR, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı patates yüklü TIR’a arkadan çarptı. Yıldırım idaresindeki TIR, savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Diğer TIR’ın çarptığı patates yüklü TIR’da da hasar meydana geldi.

ARAÇLARIN PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Yanan tırdan çıkan sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, TIR kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan TIR’ların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. (AA)

Emniyet trafik yangın Yavuz Sultan Selim köprüsü
Son güncelleme: 10:22 16.10.2019
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