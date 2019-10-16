Lastik değiştirmek için durunca…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine giden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı TIR, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı patates yüklü TIR’a arkadan çarptı. Yıldırım idaresindeki TIR, savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

ARAÇLARIN PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Yanan tırdan çıkan sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, TIR kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan TIR’ların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. (AA)