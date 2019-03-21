League of Legends oyunundaki Günahkar Kılıç karakterinin adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Bu akşam 19.30’da ödülü kazanmak için yarışmacılar ter dökecek. Hadi, Instagram hesabından Gamer sorusu ile ilgili bilgi verdi: “Bugünkü ipucumuz “League of Legends” oyunundaki hırsıyla dikkat toplayan, atik bir kılıç uzmanı karakterden geliyor. Bir lonia savaş okulunun, efsanevi rüzgar tekniğini öğrenebilen tek ve en eski öğrencisinden bahsediyoruz. Ionia büyüğünün asıl katilini bulabilmek için Runeterra’yı dolaşarak fırtınalı bir yaşam süren bu karakterin takma adı “Günahkar Kılıç” desek?”

LEAGUE OF LEGENDS OYUNUNDAKİ GÜNAHKAR KILIÇ KARAKTERİNİN ADI NEDİR?

CEVAP: YASUO

Yasuo rüzgardan aldığı güçle, eşsiz kılıç sanatını yeni zirvelere ulaştırmaya geliyor. Bir Ionia savaş okulunun, efsanevi rüzgar tekniğini öğrenebilen tek ve en eski öğrencisi olan Yasuo; korumak için yemin ettiği Ionia büyüğünün asıl katilini bulabilmek için Runeterra'yı karış karış dolaşarak fırtınalı bir yaşam sürüyor.

Yasuo'nun oyunun başlarındaki dayanıksızlığı, onu Sihirdar Vadisi'nin en kısa koridoruna uygun kılıyor. Yasuo burada güvenle minyon biçerek; deneyim puanı ve altın biriktirip, aldığı eşyalarla oyunun sonunu domine etmeye odaklanabilir. Ancak Yasuo'nun en zayıf dönemi oyunun başları olsa da, gücü ve hareketliliği sayesinde rakiplerini şaşırtabilir.

Yasuo, Çelik Fırtına'yla rakiplerine nispeten güvenli bir mesafeden son vuruş yapabilir. Hızlıca altın kazanmak için geri saflardaki minyonları biçmek isterse, Atılgan Kılıç'ı arka arkaya hızla kullanarak gidip dönebilir. Avarenin Yolu'nun sağladığı kalkanla, alması kaçınılmaz olan hasarın bir kısmından kurtulabilir. Atılgan Kılıç, baskınlardan kaçarken de yararlı olabilir. Rakibin yakın dövüşçüsüyle büyücü minyonları arasında kaldığında bu yetenekle kendi kulesine doğru kaçarsa, en inatçı ormancı bile peşini bırakmak zorunda kalacaktır.

Rüzgar yön değiştirdiğinde ise Yasuo'yu doğru anlarda kullanmak, onu takımının baskın girişimlerinde dehşetli bir silaha dönüştürüyor. Çelik Fırtına yüklerini doğru toplayıp, Yaklaşan Kasırga ile rakibini yukarı savurması, ormancının çatışma başlatmasını kolaylaştırıyor. Rakip yakalandığında ise Yasuo, Atılgan Kılıç ile hemen savaşa başlayabilir. Averenin Yolu'nun verdiği kritik vuruş artışı, Yasuo'nun saldırılarının vurduğu yerden ses getirmesini sağlar. Son Nefes'i açtığında ise, ek hasar ve kitle kontrolle şampiyon katletmesi daha da olanaklı hale gelir.