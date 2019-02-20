Lefke Kalesi nerede? İşte Lefke Kalesi’nin haritadaki yeri…

Lefke Kalesi 2017 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Lefke Kalesi, Bilecik’in Osmaneli ilçesinini Selçik ve Büyük Yenice Köyleri’nde bulunmaktadır.
Lefke Kalesi’nin tarihi millattan önceye dayandığı söylenir. Lefke Kalesi 1308 yılında Osmangazi tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Lefke Kalesi’nin bulunduğu alan 2017 Yılında Sit alanı ilan edilmiştir. Kalenin kalıntılarının bulunduğu alan koruma altına alınmıştır.
Lefke Helen dilinde “ak kavaklık” anlamına gelen Leuke'den gelmektedir. Lefke ismi 1913 yılında değişerek Osmaneli olmuştur.
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