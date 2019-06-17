LGBT yürüyüşüne valilikten yasak

‘BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği' organizesinde yapılması planlanan yürüyüş ve basın açıklaması il genelinde yasaklandı.

İL GENELİNDE YASAKLANDI

Emniyet’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Antalya Valiliği’nin olurları ile ‘BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği' organizesinde yapılması planlanan yürüyüş ve akabinde düzenlenecek basın açıklaması ile bu ve benzeri tarzda düzenlenmek istenilen eyleme destek mahiyetindeki tüm eylem/etkinliklerin yanı sıra aynı konunun devamı niteliğindeki (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, vb.) tüm etkinlikler ilimiz genelinde yasaklanmıştır.”