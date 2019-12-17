LGS sorularını paylaşan öğretmenlere hapis

Haziran 2018’de yapılan Liselere Geçiş Sınavı’da (LGS) sınav kitapçığından görüntü alarak soruları paylaştıkları gerekçesiyle İstanbul’da görevli iki öğretmen hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Kartal Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Aynur K. ve Hilal A. ile avukatları katıldı.

“HAYATIM ALT ÜST OLDU”

LGS sınavında Pendik'te bir okulda gözetmen olan ve 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen sanık Aynur K., “Büyük titizlikle ve severek bu işi yaptım. Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Saat 10.30 sıralarında salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı.

Son 7-8 dakika kala pek de öğrenci kalmayınca sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek arkadaşıma gönderdim. Burada amacım ‘çok da kolaydı, gerilmeye gerek yoktu' demekti. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmadı. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu” dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ümraniye’de bir okulda gözetmenlik yapan Hilal A. da işini büyük bir özveri ve hassasiyetle yapmaya çalıştığını söyleyerek, “Böyle bir olayın içerisinde olmaktan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Bu işten bir çıkarım yok” diye konuştu.

“NORMALDE BU SINAVIN DA İPTAL EDİLMESİ GEREKİYORDU”

Öğretmen olduğunu söyleyen müşteki Ender Ö. kendisine sınav sorularının geldiğini anlatarak, “Olay tarihinde sınavda görevli değildim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için, bu soruların gönderilmesine ilişkin sorumluluk da almamak adına durumu polise bildirdim. Kötü niyetli olsam bunu sınavda başka öğrencilere bildirerek kullanabilirdim. Benim şahsi bir zararım veya şikâyetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınavdayken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi. Bana gelen fotoğraflarda mesajların gönderildiği öğrencilerin listesi vardı. Normalde bu sınavın da iptal edilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENİLİRLİĞE GÖLGE DÜŞÜRDÜLER' CEZASI

Sanıklar Aynur K. ve Hilal A.'yı, “Görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.

Mahkeme hakimi, sanıkların kamu görevlisi olarak yer aldığı sınav gözetmenliğinde kanunen sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırılıkta bulunduklarını belirtti. Mahkeme, ‘971 bin 657 öğrencinin katıldığı bu sınavın güvenilirliğine gölge düşürülmesi, iptaline gidecek bir gerekçe yaratması, soruların dershane ortamındaki kişilere gönderilerek dershaneler arasında haksız rekabete sebep olacağını’ gerekçe gösterdi.