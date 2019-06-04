Liderlerden bayram kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta bayram namazını Çamlıca Camii’nde kıldılar.

Erdoğan, Şırnak’taki askerlerin bayramını telefonla kutladı. Telefonda askerlere hitaben, “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun. Rabb’im kazalardan, belalardan muhafaza etmek suretiyle terörle mücadelede bizleri muzaffer eylesin inşallah, daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun. Buradan selamlar, sevgiler, dualar var. Allah yar ve yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL’DEN BAYRAM TEBRİĞİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii’nde kıldı.

Namaz sonrası Gül, bayram mesajı vererek, “Herkesin bayramını tebrik ederim. hayırlı bayramlar. huzur, hayırlar, iyilikler versin bütün herkese, islam alemine ve memleketimize” diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ HER BAYRAMDA DA SEÇİMDE DE ÜLKEMİZ HUZUR BULUR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Hamidiye Camisi’nde kıldı.



Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Bütün kardeşlerimizin, ülkemizde yaşayan herkesin bayramını tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin bizlere. İnşallah bu bayramı huzur içinde atlattık, bundan sonraki bayramlara da huzur içinde kavuşuruz. Bundan sonra gelecek olan yakında seçimler var, o seçimlere kadar da ülkemizde huzur ve barış hakim olur. Onu temenni ediyoruz, kardeşlik havası içinde inşallah bir seçimi de birlikte atlatmış oluruz.”

YSK’nın yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin kararı

Karamollaoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine 31 Mart’ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararını değerlendirdi.

Söz konusu karar için “İnşallah hayırlı olur.” diyen Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Ben sandık kurulu üyelerinin bu seçimde hile yaptıklarını zannetmiyorum ama hatalar yapılmış olabilir, yanlışlıklar olabilir. Onlarla ilgili verilecek cezai hüküm varsa o da verilir. Ancak tabii şu kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi de kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak çünkü bütün partiler üye verecek, tekrar görevliler belirlenecek valilik tarafından vesaire. Bunlar biraz daha prosedürü uzatacağı için böyle bir karar alındı zannediyorum. Ümit ederim ki sandık başlarında bulunanlar da bu sefer geçmişe nazaran daha titiz davranırlar, bu sefer herhangi bir hata, herhangi bir müdahale olmaz inşallah.”

YILDIRIM’DAN BAYRAM MESAJI

Bayram namazını Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’nde kılan Binali Yıldırım, camiden ayrılırken açıklama yaptı.

Yıldırım, “Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Bugün de Ramazan bayramını bayram namazını kılarak idrak ediyoruz. Öncelikle bütün milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın. Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun, biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. İstanbul’dan Anadolu’ya birçok hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran’da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına da mutlaka bütün hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.