Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ligde derbi vakti!

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı bu hafta Süper Lig’de nefesleri kesecek. Kritik öneme sahip maçı kaçırmak istemeyenler “Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta” aramalarına günün erken saatlerinden itibaren başladı. Peki Fenebahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat günü yapılacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı Vodefone Park'ta saat 21.00’de başlayacak.. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 KRİTİK UYARI

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, maç öncesi son antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Sadece kazanmayı düşünmeleri gerektiğini öğrencilerine ileten tecrübeli hocanın dikkat çektiği unsurlar şunlar:

– Hakemle gereksiz konuşulmayacak.

– Rakibin tahriklerine gelmekten kaçının.

– Rakibe tam saha pres yapılacak.

– Saha içinde yardımlaşma ön planda olacak.

– Ayağa pas oyunu, 90 dakikaya yayılacak.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Gökhan Gönül, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens (Güven Yalçın), Burak Yılmaz.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı (Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Dirar, Moses, Soldado.

MAÇ ÖNCESİ STADIN ÇEVRESİ NE DURUMDA?

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ

Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri, 20 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’da satışa çıktı. Bilet fiyatları ise şu şekilde;

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL