Linç ediliyordu! Vatandaşın elinden polis aldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olan Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı.

Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf koştu.

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Nazmi A.’ya müdahale eden esnaf Engin Ekşioğlu, yere yatırdı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.,’yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere “Çek çek nerede paylaşacaksın onu?’ diye tepki gösterdi.

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Kadını kurtaran Engin Ekşioğlu, “Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık” dedi.

Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. DHA