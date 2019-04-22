Linç girişimi kamerada! Levent Gök’e de saldırmışlar

Cumartesi günü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı için (26) memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu mahallesinde dün öğle namazını müteakip tören düzenlenmiş, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunulmuştu. Aynı olayda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

“ZOMBİLERE BENZİYORLAR”

Levent Gök’le ilgili görüntüleri paylaşan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu “Gözü dönmüş soysuz teröristlerin TBMM Başkan Vekilimiz Levent Gök'ü linç girişimi… Gözlerini kan bürümüş zombilere benziyorlar… Bu memleketin milli birliğine saldıran bu soysuz teröristleri lanetliyoruz…” mesajıyla paylaştı.

LEVENT GÖK: ‘SOĞUKKANLILIĞIMIZI KORUYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na linç girişimiyle ilgili olay yerinden açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök “Kemal Bey güvenli bir yere alındı. Soğukkanlılığımızı koruyacağız. Kemal Bey iyi. Gerekli açıklamayı yapacağız” demişti. Gök daha sonra yaptığı açıklamada ise “Olay organize bir terör eylemidir. Sivas olaylarının bir benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir” ifadelerine yer vermişti.