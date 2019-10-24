Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da lise öğrencileri arasında laf atma kavgası kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 öğrenci yaralandı.

18:46 -
Haberler Gündem
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken Mehmet T. ise hafif yalandı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. İHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more