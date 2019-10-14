Lise öğrencisi Helin ölümünün 2. yılında anıldı

İstanbul Pendik'te, sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 13 Ekim 2017 tarihinde öğrenim gördüğü liseden çıktığı sırada eski sevgilisi Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Genç kızı silahla öldüren Yetgin savunmasında, pompalı tüfeği internetten satın aldığını açıklamıştı.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında davayı karara bağlayan mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamayarak, sanık Yetgin'i “Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırmış, ayrıca sanık Yetgin'e “çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

SİLAH İNTERNETTE PEYNİR EKMEK GİBİ SATILIYOR

Genç kız ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Bireysel silahlanma ve kadın cinayetlerine karşı imza kampanyası başlatan baba Nihat Palandöken, acılarının hala taze olduğu söyleyerek, “Başlattığımız kampanyada imza sayısı 50 bin oldu. Açtığımız stantlarda topladığımız imzaları meclise götüreceğiz. Bizim canımız yandı, başka canların yanmasını istemiyoruz. Helin'i kaybedeli 2 yıl oldu. Hala internet üzerinden peynir ekmek gibi silah satılıyor. İmza kampanyamızı sürdüreceğiz. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele edeceğiz. Topladığımız imza sayısını 200 bine ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.