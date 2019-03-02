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Lise öğrencisine ‘geç kaldın’ dayağı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. Tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

20:58 -
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Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi’ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü.

DHA

Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lisede görev yapan müdürün merdiven başında durarak okula geç gelen öğrencilerin kulaklarını çektiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 22:18 02.03.2019
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