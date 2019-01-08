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Gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla öğretmenini bacağından vurdu

Afyonkarahisar'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki R. S. P. T. Koleji’nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A, okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda, devamsızlığı olduğu öğrenilen M.A. gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla, öğretmeni Özlü’nün bacaklarına ateş etti.

Silah seslerini duyan okul yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A, polis ekiplerince gözaltına aldındı. Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek olay hakkında bilgi aldı.

DHA

DHA

Çok sayıda öğrenci velisi haberi aldıktan sonra okula geldi. Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

DHA

DHA

 

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Son güncelleme: android-time 12:0208.01.2019
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