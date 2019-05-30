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Liseli Ayşe, 3 gündür kayıp

Antalya'nın Alanya ilçesinde, salı günü, arkadaşıyla gezeceğini söyleyip, evinden çıkan lise öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), bir daha dönmedi. Polise kayıp başvurusu yapan baba Savaş Tarakçı, "Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören, polise haber versin" dedi.

19:19 -
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Liseli Ayşe, 3 gündür kayıp

Olay, 28 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında, Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı, arkadaşıyla gezeceğini söyleyerek, evden çıktı ve bir daha dönmedi.

Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.

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“ONUN İÇİN ENDİŞELENİYORUZ”

Kayıp başvurusunda bulunan aile, Ayşe’yi görenlerden polise haber vermesini istedi. Baba Savaş Tarakçı, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım arkadaşıyla gezmek için evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören, polise haber versin” diye konuştu. DHA

Son güncelleme: android-time 19:41 30.05.2019
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