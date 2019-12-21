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Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü

İzmit’te ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseliden T.K.'nin (17) oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca ev sahibi Batuhan Demirhan'ın (17) sırtına isabet etti. Ağır yaralı halde hastanede kaldırılan Demirhan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

14:39 -
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Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü

Lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak’taki evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş bir süre ders çalıştı.

Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı.

Ancak T.K.’nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan’ın sırtına isabet etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti. FOTO: DHA

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTO: DHA

Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)

Kadıköy kaza Kocaeli Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:48 21.12.2019
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