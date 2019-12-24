Lodos İstanbul’u gribe boğdu!

İstanbul’da son günlerde hastanelerin acil servislerinde akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bir çok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Dün gece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluk kameralara yansıdı.

“BÜTÜN SAĞLIK PERSONELİ HASTA”

Yoğunlukla ilgili değerlendirmede bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, “Aralık ayındayız ama hava 19 derece. Kısa kollu tişörtlerle dolaşıyoruz. Ama akşamüstüne doğru hava soğumaya başlıyor. Bütün üşütme durumları burada başlıyor. Kişi gündüz terliyor, üzerini değiştiremediği için akşam üstü o terle üşütmeye başlıyor. Nasıl korunacağız? Pamuklu kıyafet giymemiz lazım, terlediğimiz zaman kendimizi korumamız gerekiyor ya da mümkünse üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

“LODOSUN ARALIKSIZ UZUN SÜRMESİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Dr. Çevim herhangi bir hastalığı bulunmayan, risk grubunda olmayanlara yönelik şu önerilerde bulundu:

“Semptomlarla karşılaştıklarında normalde yapılması gereken şey evde istirahat. 3 gün evde istirahat etmeleri ve bol sıvı almaları gerekir. Ateşleri yükselirse sadece ateş düşürücü öneriyoruz. Herhangi bir antibiyotik kullanmadan rehabilite edilebilir. Ama bunlardan bir tanesi varsa bizim polikliniklerimize başvurmaları gerekir.” (DHA)