Londra’da olan vekil Meclis’te nasıl oy kullanır?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'ye giden AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan için Meclis'te oy verildi. Genel Kurul'da olmayan vekil için kimin oy pusulası gönderdiği anlaşılamadı.

Genel Kurul'da oy sahtekarlığı vetolu termik santral yasanın görüşmesinde gerçekleşti. Özlan'ın adı okununca bazı vekiller “Dışarıda, kuliste” dedi. Adına pusula verildiği saatlerde Alpay Özalan'ın Londra'da cami açılışına katıldığı öğrenildi. Özalan, açılışta Yusuf İslam ile geziye katılan gazetecilerle selfie yapıp sosyal medya hesabından paylaştı.