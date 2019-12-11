Lüks araç çetesi üyeleri adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılında sahte evraklarla yurtdışından otomobil getirerek başka ülkelere götürdükleri belirlenen bir çeteye düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanmıştı. Çalışmalarını sürdüren polis, aynı şebekeyle bağlantısı olduğu öne sürülen kişileri de belirleyerek yakın takibe aldı.

LÜKS ARAÇLAR İSTANBUL'A GETİRDİLER

Polis, çetenin lüks araçları Avrupa'dan kiralayarak İstanbul'a getirdikleri, daha sonra bu araçları INTERPOL Üyesi olmayan ülkelere kaçak yollarla götürmek için çalışma yaptıkları belirlendi.

Yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından Beyoğlu'nda bir otelde konakladığı belirlenen çeteye 8 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Mahmut U. (35), Mehmet A. (41), Ion C. (36), Christian T. (25) ve Igor T. (30) gözaltına alınırken, 5 adet lüks araç ise ele geçirildi.

İNTERPOL ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERE GÖTÜRECEKLERDİ

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Mahmut U.'nun lüks araçların getirilmesini sağlayarak başka ülkelere götürülmesini koordine ettiği belirlendi. Çetenin yakalanmamak için araçları özellikle İNTERPOL üyesi olmayan ülkelere götürmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de serbest bırakılırken, araçların getirildikleri ülkelere geri gönderilerek sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.