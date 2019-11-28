Lüks araç kiralayan iş adamına büyük tuzak

İş adamı M.Ö. T.D.’nin kullandığı kiralık lüks araçla İstanbul’dan Kayseri’ye gitmek için yola çıktı. Anadolu otoyolunun Bolu Dağı tüneli çıkışındaki park yerinde mola veren M.Ö, bir süre sonra aracına döndüğünde içerisinde 98 bin euro (623 bin TL) bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.

ELİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDU!

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir araçtan inen bir kişinin kumandayla lüks aracın bagajını açarak, içinde para olan çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını ve bagajı kumandayla kilitlediğini tespit etti.

İSTANBUL’DAN BOLU’YA KADAR TAKİP ETMİŞLER

Hırsızlık olayının İstanbul merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar şoför T.D, R.N, N.N. ve E.A’yı gözaltına aldı.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, kiralık araç firması ve sürücüsünün hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin M.Ö’yü İstanbul’dan itibaren takip ettikleri ve Bolu’da mola verdiği sırada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan dört zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AA)