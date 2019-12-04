Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli girişinde meydana geldi. Hacıosman Bayırı'ndan Maden istikametine giden 34 YT 4145 plakalı lüks minibüs hızını kesmeden keskin viraja girdi. Kontrolden çıkan minibüs kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra takla attı. Ters dönen aracın içerisindeki sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

SİNİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili incele yaptığı esnada lüks minibüsün sahibi olay yerine geldi. Aracın takla atarak ters döndüğünü gören adam sinirden bağırmaya başladı. Şoföre öfkelenen adam elini kaldırdıktan sonra araca bir tekme attı. Kaza yapan sürücü İsmail K.'nin yakın zamanda 3’üncü kez kaza yaptığı ortaya çıktı. Minibüsün sahibi daha sonra arkadaşıyla aracına binerek ayrıldı. (İHA)