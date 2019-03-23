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Lüks otomobil ile TIR’ın karıştığı kazada TIR ikiye bölündü

21:00 -
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Lüks otomobil ile TIR’ın karıştığı kazada TIR ikiye bölündü

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray çevre yolunda Çerkezköy istikametine doğru ilerleyen bir 34 NG 4461 plakalı TIR, 34 CPN 39 plakalı bir otomobil ile çarpıştı. İddialara göre, kırmızı ışıkta duramayan TIR’ın çarpması sonucu, otomobil takla atarak yol kenarına savrulurken, TIR da ikiye bölündü.

FOTO: İHA- TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. Otomobil sürücüsü 112 Acil Servisleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTO: İHA

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  İHA

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