Lüks rezidansa uyuşturucu operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Lüks bir rezidansta uyuşturucu depolandığını ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda dairede 3 çocuk sahibi bir ailenin yaşadığı belirlendi. Ancak ailenin yaşadığı lüks rezidansla gelirlerin uyuşmadığı anlaşıldı. Yapılan takiplerde, adreste uyuşturucu
olduğu ihbarının doğru olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri yapılan tespit çalışması sonrasında, Sarıyer'deki lüks adrese baskın için plan yaptı. Ekipler, kamera düzeneği bulunan rezidansa, güvenlikçi kılığında girme kararı aldı. Bir anda adrese giren ekipler, Olcay K. ve birlikte yaşadığı Ildız A. gözaltına alındı. Evdeki 1.5 yaşındaki ikiz kız çocukları ve 7 yaşındaki erkek korumaya alındı.
Baskın yapılan adreste 550 bin uyuşturucu hap, 47 kilo kokain ve 68 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuların dairenin çeşitli odalarında ve çocuklarında görebildiği açık alanlarda bulunduğu öğrenildi. Yakalanan uyuşturucunun tahmini değeri ise 38 milyon lira olarak belirlendi.
Uzman ekipler, farklı türde yüksek miktarda uyuşturucu bulunması üzerine evin “Takas zulası” olduğu sonucuna varıldı. Lüks dairede, Avrupa'dan gelen uyuşturucu ile Avrupa'ya gönderilecek uyuşturucuların değişiminin yapıldığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Üç çocuk sahibi anne, ikiz bebekleri olduğu ve emzirmesi gerektiği için savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve dolandırıcılıktan kaydı olan Olcay A. tutuklandı.
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