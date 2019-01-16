Lüks rezidansa uyuşturucu operasyonu

İstanbul Sarıyer’deki lüks bir rezidansta uyuşturucu depolandığını belirleyen polis operasyon düzenledi. Rezidansa güvenlikçi kılığında polisler, 3 çocuk sahibi çiftin kaldığı dairede 115 kilo uyuşturucu ve 550 bin ecstasy hap ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucunun tahmini değeri ise 38 milyon lira olarak belirlendi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Lüks bir rezidansta uyuşturucu depolandığını ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda dairede 3 çocuk sahibi bir ailenin yaşadığı belirlendi. Ancak ailenin yaşadığı lüks rezidansla gelirlerin uyuşmadığı anlaşıldı. Yapılan takiplerde, adreste uyuşturucu

olduğu ihbarının doğru olduğu anlaşıldı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ekipleri yapılan tespit çalışması sonrasında, Sarıyer'deki lüks adrese baskın için plan yaptı. Ekipler, kamera düzeneği bulunan rezidansa, güvenlikçi kılığında girme kararı aldı. Bir anda adrese giren ekipler, Olcay K. ve birlikte yaşadığı Ildız A. gözaltına alındı. Evdeki 1.5 yaşındaki ikiz kız çocukları ve 7 yaşındaki erkek korumaya alındı.

3 FARKLI UYUŞTURUCU

Baskın yapılan adreste 550 bin uyuşturucu hap, 47 kilo kokain ve 68 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuların dairenin çeşitli odalarında ve çocuklarında görebildiği açık alanlarda bulunduğu öğrenildi. Yakalanan uyuşturucunun tahmini değeri ise 38 milyon lira olarak belirlendi.

TAKAS ZULASI

Uzman ekipler, farklı türde yüksek miktarda uyuşturucu bulunması üzerine evin “Takas zulası” olduğu sonucuna varıldı. Lüks dairede, Avrupa'dan gelen uyuşturucu ile Avrupa'ya gönderilecek uyuşturucuların değişiminin yapıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Üç çocuk sahibi anne, ikiz bebekleri olduğu ve emzirmesi gerektiği için savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve dolandırıcılıktan kaydı olan Olcay A. tutuklandı.