Lüks saatlerle dolu dükkanı 10 dakikada soydular!

Olay sabaha karşı Küçükçekmece’ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araçla Bahariye Caddesi’ndeki saat dükkanına gelen altı şahıstan üçü, dükkanın bulunduğu binanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.



DOKUZ VİTRİNİ BOŞALTMIŞLAR

Dükkanın kapısını kıran üç hırsız içeride bulunan dokuz vitrindeki saatleri 10 dakika içinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisler olay yerine geldi.

Saat firmasının genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, “Olay Yeri İnceleme ekipleri işini bitirdikten sonra sayım yapacağız. Şimdilik dokuz vitrinin kırılıp boşaltıldığını tespit ettik. Kaybımız daha sonra belli olacaktır” dedi. (İHA)