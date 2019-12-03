Lüks sitede dehşet! 10 günde 12 kedi zehirlenerek öldü…

Çekmeköy’de bulunan 550 konutluk lüks sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evindeki 19 kediden 12’si son 10 günde öldü. Yavru kedilerin zehirlendiğini iddia eden site sakinleri, geriye kalan 7 yavru kedinin veterinerde tedavi altına alındığını belirterek, sorumluların bulunmasını istedi.

KEDİ EVİNDE BİR TANE HAYVAN KALMADI

Kedi evinin yapılmasına katkı sağlayan site sakini Atike Etçioğlu, “Kedi ölümleri, biz kedi evini faaliyete geçirmeye başladığımız günden itibaren başladı. Önce bir kedimiz öldü arkasından iki, arkasından dört derken toplu halde ölmeye başladılar. Şu anda kedi evinde bir tane bile kedimiz yok” dedi.

Bir başka site sakini ise, “Arkadaşlarımızın kedileri toplayıp baktığı bir barınak bölümümüz vardı. Fakat bir şahıs ya da şahısların hayvanları zehirlemiş olduğu bilgisi var. Yapan kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

CİĞERLERİNDEN SIVI BOŞALARAK ÖLDÜ

Geriye kalan yavru kedileri tedavi eden veteriner hekim Emre Mühürdaroğlu ise şunları söyledi:

* Kliniğimize ilk gelen bir yaşındaki tekir kedi iki saat kadar dayanabildi. Geldiğinde çok şiddetli derecede kanlı bir tablo vardı. Göz refleksleri bitmişti, baygındı, başını sallıyordu. Daha sonra serum vermeye çalıştık. Fakat ciğerlerinden ve ağzından sıvı boşalarak öldü.

BİRİNİ İLK GECE KAYBETTİK

* Olaydan hemen iki saat sonra bu yavruları getirdiler. Yavrular sekiz taneydi. Yavrularda kusma ve bazılarında anemi tablosu şekillenmişti. Yapmış olduğumuz çalışmalarla tedavi sürecini başlattık. Fakat yavrulardan birini ilk gece kaybettik. Şu an kalan yedi yavrunun tedavileri sürmekte. Bunlardan umutluyum ama inşallah iyileşecek gibi duruyorlar.

BİR ZEHİRLENME TABLOSU VAR

* Kediler kliniğimize geldiğinde seyreden tablo, evet bir zehirlenme tablosuydu. Ama bu zehirlenme tablosunun benzerlik gösterdiği birkaç hastalık da var tabii ki… Hepsinin bir anda akşam çok iyiyken sabaha öğlene hemen bu noktaya gelmesi biraz olası gözükmüyor. Kesin sonucu ölen hayvanların otopsisi sonucunda elde edeceğiz. (DHA)