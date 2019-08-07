Lüks villaları sahte içki imalathanesine çevirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği sahte içki operasyonlarında; 95 bin şişe sahte içki, 15 bin 473 litre metil alkol ele geçirildi. Şebekelerin yakalanmamak için lüks villalarda üretim yaptığı, sanayi sitelerinde işyeri kiraladığı, sahte içkileri tekel bayilere sattıkları belirlendi.

POLİS GÖZ AÇTIRMADI

20 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasındaki operasyonlarda ise sahte içki ürettiği belirlenen 19 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 401 şişe sahte içki, 10 bin 264 boş şişe, 6 bin 670 litre metil alkol, 68 bin 600 adet içki etiketi, 5 bin adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenlene Kurumu) bandrolü, 20 bin adet yabancı ülkelere ait bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ULTRA LÜKS VİLLALARDA ÜRETİM

Yapılan çalışmalarda şebekelerin yakalanmamak için izledikleri yollar şaşkınlık yarattı. Şebeke, dikkat çekmemek için ultra lüks villa kiralıyor, sanayi sitelerinde işyeri tutuyor. Metil alkole kolay ulaşmak için yasal olarak kolonya imalatına başlayan kişilerin dahi olduğu belirtiliyor.

THY ETİKETİNİ BİLE KULLANMIŞLAR

Şebekeler içkilerin sahte olduğunun anlaşılamaması için TAPDK bandrolleri basıyor. Bazı durumlarda, THY (Türk Hava Yolları) etiketi kullanılıyor. Bazı şebekeler ise sahte içkilerin doldurulduğu şişelere, “Gerçek” ama “Kaçak ürün” görünümü kazandırmak için farklı ülkelere ait etiketler ve güvenlik bandrolleri yapıştırıyor.

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TEKEL BAYİLERİNE BİLE VERMİŞLER

Tespit edilen sahte içki şebekelerinin, ürettikleri zehir şişelerini bazı tekel bayilerine, içkili restoranlara sattığı belirtildi. Ayrıca naylon fatura düzenleyen şebekenin, kargo ya da ambarlardan yük alan kamyonculara emanet edilerek İzmir, Hatay, Tokat, Ankara ve Eskişehir'e gönderdikleri de tespit edildi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 19 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 15 şüpheli hakkında ise “Adli Kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS YAKALIYOR AMA…

Uzmanlara göre; polis ekiplerinin sürekli operasyon düzenlemesine rağmen, alkollü içkilerin fiyatının yüksek olması, şebekelerin sahte içki üretimine devam etmesine sebep oluyor. Metil alkolü kaynatarak damıtan şebekelerin kullandıkları yöntem ise ölümlere yol açıyor. Sanayide kullanılan “Metil Alkol” kaynaklı “Metanol” zehirlenmesi, körlük, felç, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulması ve ölüme yol açıyor.

BUNLARI HİSSEDERSENİZ HASTANEYE KOŞUN

Sahte içkinin sebep olduğu metanol zehirlenmesinin ilk aşamasına; karın ağrısı, istemsiz kas krampları, baş ağrısı, bulanık görme, görme alanında daralma, tipide yürüyormuşçasına karlı görüntü, bulantı, mide ekşimesi kusma şeklinde kendisini gösterdiğini belirten uzmanlar, şüphe edilmesi halinde dahi hemen bir hastaneye gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Sadece 1 çay kaşığı metil alkol dahi ölüme sebep olabiliyor.