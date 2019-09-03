Lüleburgaz’da 300’e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası

Özer ve beraberindeki bir grup hayvansever, geçen hafta eski çöplük alanında 300 köpeğin kaybolduğu bölgede inceleme yapmak istedi. Bunun üzerine grup ile Anıl Ergin arasında tartışma yaşandı.

Ardından Özer ve beraberindekiler, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Ergin hakkında “görevini kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulundu.

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“ŞİKAYETÇİ VE DAVACIYIZ”

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanlarının sağlık ve üreme kontrolü ve hayatlarının devam ettirmelerinin yerel idarelerin sorumluluğuna verildiğini belirterek, “Veteriner hekim olmadığı halde narkotik malzemeler kullanarak hayvanları İstanbul ormanlarına atan ve bir kısmını öldüren Anıl Ergin isimli belediye personelinden şikayetçi ve davacıyız” ifadelerini kullandı. Ergin ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi. AA