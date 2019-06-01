LYS manzaraları… Kiminin imdadına polis koştu kimi ise bir dakika ile kaçırdı…

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınmaya başlandı.

SURİYELİ ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sınav öncesi kimliğini evde unutan Suriyeli Amina Haydar'ın imdadına polis yetişti. Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu’na geldi.

Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu. Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

ADANA’DA KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİ LGS’YE GİREMEDİ

Adana'da ise kimliğini unuttuğu için alınmayan Abdulkadir Kayra, babasının kimliğini getirmesini bekledi. Kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan Abdulkadir Kayra, babasının kimliğini getirmek için eve gittiğini belirterek, “Kimliğim annemin cüzdanındaydı. Sabah hastaneye gidip geldikten sonra evde unutmuşuz kimliği. İnşallah babam kimliğimi yetiştirir” dedi.

BABASI BİR DAKİKA İLE KAÇIRDI!

Uzun bekleyişin ardından Abdulkadir'in kimliği geldi ancak bir dakikalık gecikmeden dolayı minik öğrenci sınava girmedi. Sınava giremeyen Kayra gözyaşlarına hakim olamadı. Talihsiz çocuğu babası teselli etmeye çalıştı.

ZONGULDAK’TA DA BENZER MANZARA

Zonguldak’ta da LGS’ye kimliğini evde unutarak gelen kız öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. Okul önünde bekleyen veliler, öğrenciyi hızla nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almasını sağladı.

5 DAKİKA KALA YETİŞDİLER

Kız öğrenci, ilk 15 dakika sınava alınma kuralıyla birlikte 9.40´da sınava yetiştirildi. Öğrencinin girmesinden 5 dakika sonra okulun kapıları kapatıldı. Öğrenciyi sınava yetiştirmeleri üzerine büyük mutluluk yaşayan Baykal Güngör, “Kimliğini annesinde unutmuş. Nüfus müdürlüğüne gittik. Memurlar da yardımcı oldu sağ olsunlar. Çocuğun geleceğini kurtardık” dedi. Genç kız, kapıların kapanmasına dakikalar kala sınava yetiştirildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMINA KOŞTU

Gaziantep’te ise Hatice Uygun isimli öğrenci, kimliğini kaybedince görevlilerce Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava alınmadı. Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü. Kimliğini kaybeden öğrencinin ise imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı.

AKSARAY’DA SINAVA GİDEN ARAÇ KAZA YAPTI

Aksaray’da ise Cavit Öztürk (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet Dağlı’nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Öztürk (14) ve Feyza Çaymaz (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılardan Nisa Öztürk’ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya’dan Eskil’e gittiği öğrenildi.

(AA,DHA,İHA)