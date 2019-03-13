Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maaş için SGK’ya gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağ-Kur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, hayatının şokunu yaşadı. Reyhani, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugüne kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

17:58 -
Haberler Gündem

İskenderun’da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani’nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağ-Kur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK’ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi.

İLGİLİ HABERAbdest alırken hayatının şokunu yaşadı!Abdest alırken hayatının şokunu yaşadı!

“DOLANDIRICILIK OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Nüfus Müdürlüğü’ne giden Reyhani’ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep’te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi. Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, “Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum” dedi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 18:15 13.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more