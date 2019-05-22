Maaşını alamayan işçi isyan etti!

Olay, öğle saatlerinde, Düzce’nin Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu, iddiaya göre, maaşını alamadığını öne sürüp, sokak ortasında bıçak sallamaya başladı. Afgan işçinin tehdit ettiği çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, işçiyi sakinleştirmeye çalıştı. Yere yatırılan Afgan’ın elinden bıçak alınırken, kelepçelenmek istendi.

Arbede sırasında Afgan işçi, polis memurunun koluna tırnaklarını geçirdi. Güçlükle etkisiz hale getirilen Afgan, ekip otosuna bindirilip, önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Afgan işçinin yanında bulunan bıçak ve sopaya da polis ekiplerince el koyuldu. DHA