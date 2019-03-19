Maçka Parkı’ndaki şort kavgasında yeni gelişme: İhbar tapesi ortaya çıktı

Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de kıyafet nedeniyle çıkan tartışma sonucu Çağla Köse ile güvenlik görevlisi Savaş İlter birbirlerinden şikayetçi olmuş, güvenlik görevlisi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” demekle Çağla Köse’ye “alenen hakaret” ettiği, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine, “Manyağa bak ya, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiği iddia edilmişti. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada güvenlik görevlilerinin olay günü 155’i arayarak Çağla Köse hakkında yaptıkları ihbar konuşmasının kayıtları sunuldu.

İŞTE MAÇKA PARKI’NDA YAŞANAN OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ



“ÜSTÜNE BİR TÜL ATMIŞ İÇ ORGANLARI DIŞARIDA”

Kayıtlara göre, 155’i ilk olarak arayan Sedat isimli kişi, polise Maçka Parkı’nda güvenlik görevlisi olduğunu söyleyerek ekip talebinde bulunuyor. Polisin, ‘konu nedir’ demesi üzerine ise, ‘abi gayri ahlaki durum var da’ diye cevap veriyor. Kayıtlarda ikinci aramayı davanın müşteki sanığı Savaş İlter yapıyor. Talep ettikleri ekibin henüz gelmediğini söyleyen İlter de, “Bunlar edepsizce yani çıplak şekilde dolaşıyor. Millet de ona destek veriyor’ diye konuşuyor.

Üçüncü aramayı yapan Sedat isimli kişi yeniden ekip talebinde bulunuyor ve şu şekilde diyalog yaşanıyor:

Sedat: Gayri ahlaki bir durum var abi ondan istemiştik.

Polis: Olay nedir?

Sedat: Bir bayanın üstsüz gezmesi falan abi.

Polis: Bunu daha önce söylediniz mi?

Sedat: Evet abi gayri ahlaki bir durum olduğunu söylemiştik. Üstsüz gezdiğini…

Polis: Yok mu üstü müstü.

Sedat: Şefime veriyorum o anlatsın.

Polis: Bayan yarı çıplak mı yok mu üzerinde bir şey.

Erkek şahıs: Abiciğim göğüsleri dışarıda. Üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım bu saldırdı.

Polis: Tamam anladım anladım.

Duruşma sanıkların bilirkişi raporuna beyanda bulunmaları için Haziran’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de kıyafet nedeniyle çıkan tartışmada, güvenlikçi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” demekle Çağla Köse’ye “alenen hakaret” ettiği, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine, “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiği iddia edildi. Güvenlikçi İlter’in “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse’nin ise “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.