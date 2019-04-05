Maçoğlu borcu ve kasadaki parayı açıkladı: Daha çok nohut ekmen lazım

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı olarak girdiği 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak Tunceli Belediye Başkanı olan ‘Komünist Başkan’ olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu’na dün mazbatası ‘sebebi açıklanamayan güvenlik gerekçesi’ ile verilmemişti.

Bugün İl Seçim Kurulu’na giden Komünist Başkan Maçoğlu mazbatasını alarak Kayyum tarafından yönetilen Tunceli Belediyesine gitti. Kayyum yetkililerinin binada bulunmadığı devir işlemleri sırasında, Maçoğlu'na resmi evraklar teslim edildi. Verilen resmi evraklara göre, Kayyum, Tunceli Belediyesi'ni 68 Milyon TL borçla devretti. Belediyenin kasada ise 266 Bin TL bulunuyor.

Ovacık Belediyesi’nide büyük bir borçla devralan Maçoğlu bölge halkı ile birlikte belediyeye ait hazine arazilerine ektikleri organik nohut ve fasulyeleri satarak hem belediyenin borçlarını ödemiş hem de öğrencilere burs vermişlerdi. Tunceli Belediyesi’nin borç miktarını görenler Maçoğlu’na ‘Daha çok nohut, fasülye ekmen lazım’ yorumunda bulundu. Maçoğlu ayrıca, resmi işlemlerin halledilmesinden sonra Tunceli halkını saat 13.00’da belediye önüne çağırdı.