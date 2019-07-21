Mad Men dizisi hangi sektörde yaşanan rekabeti ve olayları anlatıyordu? (21 Temmuz Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu geldi. Hadi10 bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu yedi sezon süren bir dönemin popüler drama dizisi “Mad Men” ile ilgili. 1960’lar Amerikası’nda geçen dizi sizce hangi sektörde yaşanan rekabeti ve olayları anlatıyordu? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

21 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: REKLAMCILIK

Mad Men, Matthew Weiner tarafından yaratılan Amerikan televizyon drama dizisi. Yapımcılığı Lionsgate Television tarafından üstlenilen dizi, ABD ve Kanada’da kablolu yayın kanallarından AMC tarafından gösterilmektedir. 19 Temmuz 2007 tarihinde başlayan dizi, 7 sezon toplamda 92 bölüm ile 17 Mayıs 2015 tarihinde ekranlara veda etmiştir.

Madison Avenue, New York’taki kurgusal Sterling Cooper adlı reklam şirketinde yaşananları yansıtan dizi, 1960’lar Amerikası’nda geçmektedir. Dizide üst düzey reklam şirketi yöneticisi Don Draper (Jon Hamm) ve hayatındaki insanlar konu edilmektedir. Ayrıca 1960’lar Amerikası’ndan günümüze meydana gelen sosyal değişiklikler gözler önüne serilmektedir.