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Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Hekimhan'da maden ocağında dinamit patlatmada kullanılan fünyenin patlatılması sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

17:42 -
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Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maden ocağı sahasında dinamit patlatmada kullanılan fünyenin patlaması sonucu 1’i ağır 2 işçi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deveci Mahallesi’ndeki maden ocağı döküm sahasında patlatma işi sorumlusu Hasan Doğan’ın elinde bulunan fünye, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralı Mesut Kayış ise Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralılardan Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA

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