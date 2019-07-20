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Maganda kurşunu! 15 yaşındaki Burak gözünden ağır yaralandı

15 yaşındaki Burak Yamaç, tatil için geldiği Trabzon'un yaylalarında maganda kurşununun kurbanı oldu. Yaylada arkadaşları ile oynarken başına aldığı kurşun yüzünden ansızın yere yığılan ve hastanede tedaviye alınan Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.

11:25 -
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Maganda kurşunu! 15 yaşındaki Burak gözünden ağır yaralandı

İsyan ettiren olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası’nda meydana geldi.

Lise 2’nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç’ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen Burak Yamaç’ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu ifade edildi.

Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Son güncelleme: android-time 11:28 20.07.2019
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