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Mahalleliyi endişelendiren koku!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, park halindeki kamyondan sızan sıvının kötü koku yayması sonucu endişelenen mahalleli, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sıvıda inceleme yapan ekipler, maddenin çevreye bir zararı olmadığını tespit etti.

00:10 -
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Olay, akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü altında meydana geldi. Park halindeki 41 RA 798 plakalı kamyondan sızan sıvının kötü kokması üzerine çevredekiler, endişelenip, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA SIZAN KÖTÜ KOKULU SIVI AFAD, İTFAİYE VE POLİS HAREKETLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME YAPAN EKİPLER, SIZAN SIVININ RİSKLİ BİR MADDE OLMADIĞINI TESPİT ETTİ. FOTO:İHA

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Kamyon ve çevresinde yapılan ölçümlerde kamyondan sızan sıvının kauçuk maddesi yapımında kullanılan ‘Polietilen Wax’ maddesinin korunması amacıyla kullanılan sıvı olduğunu belirlendi. Yapılan ölçümlerin sonucunda maddenin çevreye bir zararı olmadığı tespit edildi. DHA

Kocaeli
Son güncelleme: 00:16 09.11.2019
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