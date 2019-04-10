Mahallenin Muhtarları dizisinde Çaydanlık isimli evcil hayvan neydi? (Hadi 20.30)

Hadi ipucu geldi! Hadi100 bu akşam 20.30’da. “Türkiye’nin en uzun süre devam eden dizilerinden biri olan 90’ların popüler dizisi Mahallenin Muhtarları’nı kimler hatırlıyor sevgili hadiciler? Temel ve Şirin aşkının işlendiği dizide Temel’in evcil hayvanını da unutmamak lazım. Çaydanlık isimli bu evcil hayvan neydi peki?”

10 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: MAYMUN

Mahallenin Muhtarları, Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı aile dizisi. 337 bölümden oluşan dizi, 5 Ekim 1992’de Kanal 6’da yayınlanmaya başladı. İki sezon yayınlandıktan sonra 1994’te atv’ye geçti ve 8 sezon bu kanalda yayınlandıktan sonra tekrar kanal değiştirerek, 2001’de Kanal D’ye geçti.

2002 yılında yollarını ayrılarak atv’ye döndü Fakat buradan da Star TV’ye geçti ve son sezonunu burada yayınladı; 18 Haziran 2002’de sona erdi. Bizimkiler, Perihan Abla, Çiçek Taksi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileri ile beraber Türkiye’nin en uzun süre devam eden dizilerinden biridir.