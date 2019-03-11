Mahkeme Kuşdili’ndeki otopark projesine ‘dur’ dedi

Kadıköy'de 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı'nın üzerinde günümüzde itfaiye binası ve açık otopark bulunuyor. 1977 yılında doğal sit alanı ilan edilen 40 dönümlük parselin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kuşdili Çayırı'nı imara açan tüm plan değişiklikleri daha önce mahkemelerce iptal edildi. Kuşdili Çayırı için en son plan değişikliği de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde onaylandı. Plan değişikliği ile Kuşdili Çayırı'nın üstü park, dinlenme alanı, itfaiye alanı, yol ve dere alanı, zemin altı da otopark olarak düzenlendi. Bu plan değişikliğine ilişkin görüş veren Kadıköy Belediyesi, zeminaltı otoparkın iptal edilmesini istemişti.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL

Plana, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası dava açtı. Davayı karara bağlayan İstanbul 12. İdare Mahkemesi Kadıköy'deki tarihi Kuşdili Çayırı'nın zemin altını katlı otoparka çeviren plan değişikliğini oybirliğiyle iptal etti. Kararda, geçmişte mesire alanı olarak kullanılan, daha sonra ise “Salı Pazarı”nın kurulduğu alan olarak bilinen Kuşdili Çayırı'nın “özgün yapısının korunması gerektiği” belirtildi. Mahkeme, yaklaşık 40 dönümlük alanın ıslah edilmesi halinde kendini yenileyebileceği, o bölgede yapılacak büyük bir otoparkın bölgedeki trafik yoğunluğunu arttıracağı için söz konusu planlarda “kamu yararı ve hukuka uyarlık” bulunmadığına karar verdi.

“HER YERE İNŞAAT YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Kararı değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Kuşdili Çayırı, Kurbağalıdere ile birlikte Ataşehir'e kadar uzanan yeşil koridor olarak tasarlanmalıdır. Yürüme, bisiklet yolları, insanların gece ve gündüz kullanabilecekleri sosyal donatıları olan bir alana dönüşmesi lazım. Eski kaynaklarda Kuşdili'nin arkeolojik bir liman olduğu belirtiliyor. Bu arkeolojik liman özelliğinin korunup, ortaya çıkartılması lazım. Her yere inşaat yapmak zorunda değiliz, insanların nefes almaya ihtiyacı var” dedi.